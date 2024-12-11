Kayseri'de İki Firari Yakalandı

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Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.K. (42) ile "güveni kötüye kullanma" suçundan 15 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (46) yakalandı.