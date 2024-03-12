Kayseri\'de İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Etkinliği

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Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Sümer Fen Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un önemli bir şair olduğunu söyledi.

İstiklal Marşının zor günlerde yazıldığını anlatan Çiçek, daha savaş kazanılmadan askerler cephedeyken marşın yazıldığını belirtti.

Vali Çiçek, İstiklal Marşı'nın başlı başına bir şaheser olduğunu da vurguladı.

Protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte öğrenciler şiir okudu, türkü seslendirdi, "Çanakkale Ruhu" konulu fotoğraf sergisi açıldı.