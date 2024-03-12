Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği

Kayseri\'de İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Etkinliği

Kayseri'de Sümer Fen Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü kutlandı. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Gökmen Çiçek konuşma yaptı. Etkinlikte öğrenciler şiir okudu, türkü seslendirdi ve 'Çanakkale Ruhu' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

12.03.2024 12:12
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Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Sümer Fen Lisesi tarafından etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un önemli bir şair olduğunu söyledi.

İstiklal Marşının zor günlerde yazıldığını anlatan Çiçek, daha savaş kazanılmadan askerler cephedeyken marşın yazıldığını belirtti.

Vali Çiçek, İstiklal Marşı'nın başlı başına bir şaheser olduğunu da vurguladı.

Protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte öğrenciler şiir okudu, türkü seslendirdi, "Çanakkale Ruhu" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği - Son Dakika

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