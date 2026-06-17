Jandarma’nın 187. Yıl Dönümü Kayseri’de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma’nın 187. Yıl Dönümü Kayseri’de Kutlandı

17.06.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri’de Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Vali Çiçek ve Komutan Yeşilyurt, teşkilatın güven ve huzurdaki önemini vurguladı, programda köpekli gösteriler ve ekipman tanıtımı yapıldı.

Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende, jandarmanın varlığıyla vatandaşlara güven verdiğini belirterek, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarmanın terörle mücadelede de önemli görevler üstlendiğine dikkati çeken Çiçek, "Jandarmamız terörle mücadelede, kaçakçılıkla, gençlerimizi zehirlemek isteyenlerle yani kötülerle yaptıkları mücadelede aldıkları güçle destan yazıyor. Birçok şehit, gazi vermiş milletimizin göz bebeği bir teşkilattır. O yüzden jandarmayı gördüğümüzde içimiz güvenle, huzurla ve millet sevgisiyle dolar." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt da başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği yönündeki hizmetleriyle vatandaşların her zaman takdirini kazandığını dile getiren Yeşilyurt, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da azim ve kararlılığındayız." dedi.

Yeşilyurt, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ulusun birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet'in temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla anarak, teşkilatın fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü tebrik ederek, şehitlere rahmet, gazilere sağlık diledi.

Konuşmaların ardından Jandarma ERVA Spor Okulları öğrencileri ile komandoların çeşitli gösteriler sunduğu törende, İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekleri uyuşturucu ve patlayıcı madde bulma ile iz takip yeteneklerini sergiledi.

Jandarmanın kullandığı silah, mühimmat ve ekipmanların da tanıtıldığı törene, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, Kayseri, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma’nın 187. Yıl Dönümü Kayseri’de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:09:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Jandarma’nın 187. Yıl Dönümü Kayseri’de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.