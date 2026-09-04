Kayseri\'de kamyonetle çarpışan otomobil takla atıp 4 araca çarptı, 2 yaralı

KAYSERİ'de kamyonet ile çarpıştıktan sonra takla atarak park halindeki 4 araca çarpan otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 3103 Sokak'ta meydana geldi. Nurcan K. idaresindeki 06 CGN 858 plakalı kamyonet ile Samet A. yönetimindeki 41 LT 356 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, takla atarak park halindeki 4 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Samet A. ile yanında yolcu olarak bulunan Ecrin A. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.