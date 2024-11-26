Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Bir Gün Daha Tatil - Son Dakika
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Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Bir Gün Daha Tatil

Kayseri'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilik açıklamasıyla birlikte resmi ve özel okulların tatili sürecek.

26.11.2024 20:28
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KAYSERİ'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kayseri'de 3 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte 2 gün boyunca okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Okullara Bir Gün Daha Tatil - Son Dakika
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