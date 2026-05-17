Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Fatma A'nın (75) Derebağ Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma A'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.