Kayseri'de Kardeşlere Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Kayseri'de Kardeşlere Cezalar Kesildi

09.07.2026 18:26
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Kayseri'de iki kardeşe bıçakla cinayet suçundan müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan tutuklu iki kardeşten birine müebbet, diğerine 15 yıl hapis cezası verildi, babalarının beraatine hükmedildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Metin Ü. ve kardeşi Muhammet Ali Ü, tutuksuz sanık baba Abdulmuttalip Ü. ile maktul Emirhan Ç'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları babanın çocuklarına olay sırasında cesaret verdiğini, teşvik ettiğini ve delilleri topladığını ileri sürerek, kaçma ihtimaline karşı Abdulmuttalip Ü'nün tutuklu yargılanmasını istedi.

Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık Metin Ü, maktulün yanına konuşmak için gittiğini öne sürerek, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu ifade etti.

"Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı." diye Metin Ü, maktulün ailesinden özür diledi.

Tutuklu sanık Muhammet Ali Ü. de maktulü durdurmaya çalıştığını belirterek, yaşanan olaydan dolayı aileye başsağlığı temennisinde bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen baba Abdulmuttalip Ü. ise çocuklarını durdurmak için arkalarından gittiğini savundu.

Mahkeme heyeti, Metin Ü. ve kardeşi Muhammet Ali Ü'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Muhammet Ali Ü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını dikkate alan heyet, cezayı 15 yıla düşürdü. Heyet, babanın ise beraatine hükmetti.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 18 Ocak 2025'te iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Emirhan Ç. hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan iki kardeş tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kardeşlere Cezalar Kesildi - Son Dakika

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