Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi Başladı
Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi Başladı

25.03.2026 13:29
Kartal Katlı Kavşağı Projesi ile Kayseri'de ulaşım rahatlatılacak, trafik sıkışıklığı azaltılacak.

Kayseri'de ulaşımı rahatlatması planlanan "Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi"nde çalışmalar gece yarısı başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje gece yarısı itibarıyla yolun trafiğe kapatılmasıyla planlanan iş programına uygun şekilde sahada uygulanmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projenin Kayseri'nin ulaşım vizyonunda stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Bu yatırımın şehir içi trafik yükünü azaltmak, ana arterlerde kesintisiz ulaşımı sağlamak ve bağlantı yollarını güçlendirmek amacıyla planlandığını anlatan Büyükkılıç, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, sahada uygulama sürecine geçtik. Trafik sıkışıklığını azaltan, ulaşım sürelerini kısaltan, güvenliği arttıran ve çevresel etkileri düşüren bu proje, Kayseri'mizin sürdürülebilir şehircilik hedeflerine güçlü katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Projenin yapım sürecinin şehir yaşamını en az etkileyecek şekilde planlandığını kaydeden Büyükkılıç, çalışmaların etaplar halinde yürütüleceğini aktardı.

Öte yandan, trafik yoğunluğu anlık olarak kontrol merkezinden takip edilecek ve akıllı ulaşım sistemleriyle sürücülere yönlendirmeler yapılacak.

Projenin tamamlanmasıyla şehirde hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

25.03.2026 13:40:24
