Kayseri\'de Kavşak Projesi İncelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi'nde incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, inşaat alanında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kavşağın bir tarafını trafiğe açtıklarını belirterek, diğer tarafında ise çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda hayata geçirilecek üst geçit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ayrıca hatırlanacağı üzere şehrimizin değişik bölgelerinde, bütçemize herhangi bir yük getirmeden 30 civarında üst geçit çalışması yapacağımızı ifade etmiştik. O çalışmada çok şükür meyvesini vermeye başladı. Reklam karşılığında yaptırmış olduğumuz asansörlü, merdivenli nitelikli bir üst geçit çalışmasıyla besmeleyi çekip birincisini tamamlama aşamasına geldik. Yine Seyyid Burhaneddin Hazretleri bölgesindeki ve Yıldızevler Mahallesi'ndeki üst geçit çalışmalarımız da hızla devam ediyor."