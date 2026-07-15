Kayseri\'de Kaza: 3 Yaralı, Sürücü Malzeme Topladı

KAYSERİ'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yan yatan hafif ticari aracın içine girip yaklaşık 1 saat boyunca malzeme toplayan sürücü, topladığı eşyaları polis aracına koyup karakola götürüldü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 824'üncü Sokak'ta meydana geldi. S.K. idaresindeki 38 ANA 969 plakalı otomobil ile Mustafa Akkamış yönetimindeki 06 YIJ 58 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Akkamış, annesi Pempe ile babası Halil İbrahim Akkamış yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve baba, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kolundan yaralanan Mustafa Akkamış ayakta tedavi edildi.

Öte yandan polislere zor anlar yaşatan sürücü Akkamış, yan yatan hafif ticari aracın içine girerek yaklaşık 1 saat boyunca malzeme topladı. Poşetlerin içine koyduğu eşyaları polis aracına yükleyen Akkamış, ifade için karakola götürüldü.