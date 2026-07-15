Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı, Sürücü Malzeme Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı, Sürücü Malzeme Topladı

Kayseri\'de Kaza: 3 Yaralı, Sürücü Malzeme Topladı
15.07.2026 03:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, sürücü malzeme topladı.

KAYSERİ'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yan yatan hafif ticari aracın içine girip yaklaşık 1 saat boyunca malzeme toplayan sürücü, topladığı eşyaları polis aracına koyup karakola götürüldü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 824'üncü Sokak'ta meydana geldi. S.K. idaresindeki 38 ANA 969 plakalı otomobil ile Mustafa Akkamış yönetimindeki 06 YIJ 58 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Akkamış, annesi Pempe ile babası Halil İbrahim Akkamış yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve baba, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kolundan yaralanan Mustafa Akkamış ayakta tedavi edildi.

Öte yandan polislere zor anlar yaşatan sürücü Akkamış, yan yatan hafif ticari aracın içine girerek yaklaşık 1 saat boyunca malzeme topladı. Poşetlerin içine koyduğu eşyaları polis aracına yükleyen Akkamış, ifade için karakola götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Kayseri, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı, Sürücü Malzeme Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında kritik eşik 4 bin TL ihtimali masada Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

01:41
Milas’taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
23:55
İran İHA’ları Bahreyn semalarında Patriotlar devreye girdi
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi
22:58
Fenerbahçe, Greenwood’u Aziz Yıldırım’ın sözleriyle duyurdu
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu
22:53
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
22:47
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
22:44
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 03:42:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kaza: 3 Yaralı, Sürücü Malzeme Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.