Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Kayseri'de Keçe Fabrikasında Yangın

Kayseri\'de Keçe Fabrikasında Yangın

Kayseri OSB'deki keçe fabrikasında başlayan yangına, 25 araç ve 97 personel ile müdahale ediliyor.

17.09.2024 12:18
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Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Toplam 15 bin metrekare alana kurulu fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanında yangın etkili oluyor.

Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı tamamen çöktü.

Alevlere Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinden toplam 25 araç ve 97 personelle müdahale ediliyor.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracının da müdahale ettiği yangında, yanan malzeme iş makineleri yardımıyla taşınıyor.

Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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