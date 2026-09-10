Kayseri'de kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kayseri'de 17 yaşındaki kız arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fehmi Demirkollu, maktul Yağmur Çoban'ın annesi Tuba Yağmur ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, geçen celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Demirkollu savunmasında, maktul Çoban'ın intihar ettiğini öne sürdü.

Suçsuz olduğunu ileri süren Demirkollu, "Ben sözlümü, kız arkadaşımı kaybettim. Ondan sonra da annemi kaybettim. İsnat edilen suçu işlemedim. Masumum, beraatimi istiyorum." dedi.

Maktulün annesi Tuba Yağmur ise sanığın kızını öldürdüğünü iddia ederek, "Benim çocuğum 17 yaşında, intihara meyilli olmayan hayat dolu bir kızdı. Sanık her mahkemeye gülerek geldi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Yağmur, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Demirkollu'ya "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 19 Ocak 2025'te erkek arkadaşı Fehmi Demirkollu (27) ile konuşmak için bir araya gelen Yağmur Çoban (17), Demirkollu'ya ait ruhsatsız silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Demirkollu, ifadesinde, kız arkadaşı Çoban'ın kendisine ait silahla intihar ettiğini öne sürmüştü.