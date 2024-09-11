Kocasinan Belediyesi'nden 149 Milyon Lira Gelir - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden 149 Milyon Lira Gelir

Kocasinan Belediyesi, 6 villa arsası, 2 ticaret ve konut arsası ile 1 ticaret arsasını satışa sunarak 149 milyon 65 bin lira gelir elde etti. Ayrıca, belediyeye ait 5 villa arsası ve 1 ticaret arsası da önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılacak.

11.09.2024 15:16
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi 9 taşınmaz için düzenlediği ihalelerden 149 milyon 65 bin lira gelir elde etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında bulunan 6 villa arsası, 2 ticaret ve konut arsası ile 1 ticaret arsası yüzde 30 peşinat ve 8 ay taksit seçeneği ile satışa sunuldu.

Toplam 9 taşınmaz için düzenlenen ihalelerden 149 milyon 65 bin lira gelir elde edildi.

Ayrıca, Kocasinan Belediyesine ait 5 villa arsası ve 1 ticaret arsasının satışı önümüzdeki günlerde tekrar ihaleye çıkarılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin artırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden 149 Milyon Lira Gelir - Son Dakika

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