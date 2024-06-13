Kayseri'de Kocasını Bıçakla Öldüren Kadının Davası Devam Ediyor

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Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık M.U. (28), maktul Ahmet U'nun (31) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.U, kocası Ahmet U'nun kendisini sürekli darbettiğini, bu nedenle olaydan birkaç gün önce evden kaçıp ağabeyinin evine gittiğini, konuyla ilgili yetkili yerlere başvurduğunu öne sürdü.

Kocası Ahmet U. ile yaşadığı tartışmaları eşinin ailesine de anlattığını belirten M.U, "Beni ikna etmeye çalıştılar. Bir gün bana, 'İkimizi de bu tren raylarına atarım.' dedi. Üç gün boyunca ben neler çektiğimi biliyorum." diye konuştu.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten ve ağlayarak savunma yapan maktulün annesi Fatma U. ise oğlunun uyku sırasında öldürüldüğünü anımsatarak sanığın ömür boyu hapis cezası almasını istedi.

Fatma U, gelini M.U'nun evi temizlemediğini, çocuklarına bakmadığını savundu. Sanığın üstüne yürüyen Fatma U, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Konuşma bozukluğu olan ve tekerlekli sandalyede tanık olarak dinlenen M.E. ise sanık M.U'nun hem kendisine bakıcılık yaptığını hem de binanın temizliğinde çalıştığını anlattı.

Sanık ve maktulun evinde zaman zaman yatılı kaldığını ifade eden M.E, şunları kaydetti:

"O gün binanın genel temizliği geceye kalmıştı. M.U. benden gece dışarı çıkarak küçük kızıyla oynamamı söyledi. Ben kızını bahçede gezdirdim. O sırada büyük kızı geldi ve babasının kendini bıçakladığını söyleyerek ambulansı aramamı istedi. Aradım ama konuşma bozukluğum olduğu için beni anlamadılar. Ahmet ağabeyi kanlar içinde gördüm ve can çekişiyordu. Yöneticinin hanımına söyledim, onlarda ambulansı aradı. Aralarında sürekli kıskançlık tartışmaları olurdu, bir gün önce yine olmuştu. Ben en son Ahmet ağabeyi kanepede uyurken gördüm, büyük kızı da uyuyordu. M.E, bana, darp edildiğini söylerdi, morluklarını gösterirdi ama ben şahit olmadım."

Maktulün babası Osman U. ise sanığa "Kameraları niye kapattın" diye sordu.

Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Kocasinan ilçesinde 4 Kasım 2023'te M.U'nun uyurken bıçakladığı kocası Ahmet U, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.