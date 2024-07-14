Kayseri'de KPSS'ye geç kalan adaylara polis ekipleri yetişti

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Kayseri'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre polis ekipleri, KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yetişmeye çalışan adayların sınava girmesini sağladı.

Kentin çeşitli noktalarında görev yapan ekipler, sınava yetişmeye çalışanları, ekip otoları ve motosikletlere alarak sınavın yapıldığı okullara getirdi.

Araçlardan inerek sınav merkezlerine koşan adaylar, kapılar kapanmadan içeri girmeyi başardı.

Paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KPSS'ye katılan gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.