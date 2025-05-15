Kayseri'nin Tomarza ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Ü.C. yönetimindeki 38 ABK 309 plakalı minibüs, Gülveren Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Lise Öğrencilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
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