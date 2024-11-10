Kayseri'de Mantar Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Kayseri'de Mantar Tesisinde Yangın

Kocasinan'daki mantar tesisinde çıkan yangın 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

10.11.2024 02:59
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3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'nde bulunan mantar üretim tesisinde saat 22.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tesiste büyük çapta hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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