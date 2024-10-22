Kayseri\'de Minibüs-Otomobil Çarpıştı

Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda Atakan Y. yönetimindeki 38 P 1455 plakalı minibüsle İsmail Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs yola devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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