Kayseri\'de Minibüse Silahlı Saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki minibüse, otomobilden yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Adana istikametine giden ve içerisinde 2'si çocuk 7 kişinin bulunduğu 54 HL 644 plakalı minibüse, Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyir halindeki 38 AFU 258 plakalı otomobilden tabancayla ateş açıldı.
Çok sayıda kurşun isabet eden minibüsün sürücüsü, 3 kilometre uzaklıktaki polis uygulama noktasına sığındı.
Saldırıda kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan İ.T. (42), Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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