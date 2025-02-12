Kayseri'de Mobilya Fabrikası Yangını: 3 Ölü, 7 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika
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Kayseri'de Mobilya Fabrikası Yangını: 3 Ölü, 7 Sanığa Hapis İstemi

Kayseri'deki mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 7 sanık için iddianame hazırlandı.

12.02.2025 12:52
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Kayseri'de mobilya fabrikasında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 7 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te çıkan ve çalışanlar İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Derya Asiltürk ve Ömer Çeri'nin ise yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mobilya üretim fabrikasının sigortasının bulunmadığının tespit edildiğine değinilen iddianamede, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce hazırlanan raporda işletmenin doğu cephesine sundurma eklentisi yapmak üzere elektro kaynak işlemi sırasında oluşan yüksek ısının cephe panelini delerek, arka kısımda bulunan yanıcı malzemelerin tutuşması ile yangının çıktığının belirlendiği bilgisine yer verildiği kaydedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı itfaiye raporunun da yer aldığı iddianamede, "Kamera kayıtları incelendiğinde, fabrikanın dış cephesinde yapılan kaynak çalışması esnasında açığa çıkan yüksek ısıdan dolayı iç kısmında bulunan kolay tutuşabilir malzemelerin alev alması sonucu yangın çıktığı rapor edildi. İş yerinde belli bir süredir çalışan, herhangi bir yetkili sıfatı bulunmayan Mohamad Al Attar'ın olay günü, depo bölümünde bakımdan sorumlu kişinin ameliyat olmasından dolayı iş yerinde bulunmadığı esnada dışarıda kaynak yaptığı görülmekte." bilgisine yer verildi.

"İş yerinde acil kaçış bölgelerinde malzeme konulmasının önlenmediği belirlendi"

Fabrikada yangın önlemleri konusundaki kusurlara değinilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"İş yerinde kolayca tutuşabilen ve parlayabilen (sünger, yapıştırıcı) maddeler bulunması nedeniyle yangın için gerekli önlemlerin düzenli ve titizlikle alınmadığı, yangın algılama ve alarm sisteminin kontrollerinin yapılmadığı ve ilave ek ünitelere bu sistemin takılmadığı, yangın söndürme sistemlerinin kontrollerinin yapılmadığı, çalışanlara yangın tahliye eğitimleri verilmediği ve tatbikatı yapılmadığı belirlendi. İş yerinin elektrik tesisatının kontrolünün yapılmadığı, yangın riski bulunduran ekipmanların titizlikle kontrollerinin yapılmadığı, kaynak işinin bu konuda mesleki eğitimi aldırılmış çalışanlara yaptırılmadığı, kaynak işi yapılırken yangın tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınmadığı, iş yerinde acil kaçış bölgelerinde malzeme konulmasının önlenmediği, kaçış alanlarının her zaman açık ve ulaşılabilir olmasının sağlanmadığı hususlarının olaya sebebiyet verdiği belirlendi."

İddianamede, 20 Ocak 2021'de iş yerinde eğitim amaçlı yapılan yangın tatbikatına hayatını kaybeden işçilerin katılmadığının belirlendiği de belirtildi.

Sanıklar iş yeri ortakları İsmail Demir ve Serdar Türkoğlu, sorumlu müdür Serkan Türkoğlu, üretim şefi Hamza Küpeli, bakım onarım işçisi Mohamad Al Attar, iş güvenliği uzmanı Esra Ataş ve iş yeri ortağının babası Erol Türkoğlu'nun ifadelerinde suçlamaları reddederek, yangının hangi sebepten çıktığını bilmediklerini öne sürdüklerine yer verilen iddianamede, yaralanan işçiler Derya Asiltürk ve Ömer Çeri'nin ise şikayette bulunmadıkları aktarıldıy

Olay

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te çıkan yangında işçiler Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen hayatını kaybetmiş, Derya Asiltürk ve Ömer Çeri ise yaralanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Serkan Türkoğlu tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serkan Türkoğlu'nun geçen ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Mobilya Fabrikası Yangını: 3 Ölü, 7 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika

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