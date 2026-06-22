Kayseri'de Motosiklet Sürücülerine 167 Bin Lira Ceza

Kayseri'de sosyal medya için trafikte video çeken iki motosiklet sürücüsüne 167 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "Sosyal medya videosu çekmek için canlarını tehlikeye atan gençler" konulu sosyal medya paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 167 bin lira cezai işlem uyguladı.