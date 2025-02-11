Kayseri'de Muhtarlar İçin Yeni Hizmet - Son Dakika
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Kayseri'de Muhtarlar İçin Yeni Hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtarların taleplerini hızlıca yanıtlayan yeni bir şube müdürlüğü kurdu.

11.02.2025 14:50
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, etkin ve hızlı çözümlerle hizmet sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılı kasım ayında kurulan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminden oluşuyor.

Muhtarların taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilmek için kurulan şube müdürlüğüne 2024'te gelen 1826 talep ilgili birimlere yönlendirildi.

Muhtarlar, şehri ilgilendiren her konuda doğrudan Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek taleplerini iletebiliyor.

Belediye ile mahalle muhtarları arasındaki koordinasyonun arttırılmasını hedefleyen birim, ilçelerdeki belediyelerle de ortak projeler yürüterek şehrin gelişimine katkı sağlıyor.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği ile yapılan işbirliği sayesinde, muhtarlara yönelik düzenlenen ziyaretlerle hem daha yakın bir ilişki kuruluyor hem de mahallelerin ihtiyaçlarına dair bilgi ediniliyor.

Kaynak: AA

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