Kayseri\'de öğrenciler İstanbul\'un fethini canlandırdı

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Kayseri'de öğrenciler tarafından İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü kapsamında geminin karadan yürütülmesi canlandırıldı.

Anadolu Koleji tarafından düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Hunat Camisi önünde toplandı.

Öğrenciler, İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri için yaptırılan ve tekerlekli platforma yerleştirilen yaklaşık 6 metre uzunluğundaki gemiyi halatlarla çekerek Kartal Şehitliği'ne getirdi.

Buradaki programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua eden öğrenciler, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.