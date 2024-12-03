Kayseri'de Okul Çevresine Denetim

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Kayseri'de polis ekiplerinin okul çevresindeki denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi çevresinde denetim yaptı.

Okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik yapılan denetimde 6 araç ve 29 kişi sorgulandı.