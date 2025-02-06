Kayseri'de Okullara 1 Gün Tatil - Son Dakika
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Kayseri'de Okullara 1 Gün Tatil

Kayseri'de devam eden kar yağışı nedeniyle tüm okullar 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verdi. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararını açıkladı.

06.02.2025 19:38
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öğretime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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