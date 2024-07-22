Kayseri'de Operasyonlar Sonucu 137 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 137 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şüphelilere yönelik son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 137 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan 69'u işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Ayrıca, kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili de 13 faili meçhul olay aydınlatılarak, yakalanan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Öte yandan, ruhsatsız 16 tabanca ve 3 tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 3 bıçak ve 288 fişek ele geçirildi.