Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oto yıkama dükkanının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Uğurevler Mahallesi 20. Cadde'de bulunan oto yıkama dükkanının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, depodaki kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Oto Yıkama Deposunda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?