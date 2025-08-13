Kayseri'de Otobüslere Klima Takıldı

KAYSERİ'de, hava sıcaklarının yaklaşık 40 derecelere ulaşmasıyla özel halk otobüsü şoförü Murat Akan (29), kliması bulunmayan araca tavan kliması taktırdı. Akan, "Klimadan önce vatandaşlarımızla çok sıkıntı yaşıyorduk. Çok şikayet oluyordu. 'Klimaları açın' diye bağırıp çağırıyorlardı. Biz de tepkiyi çok fazla gördüğümüz için klima taktırmak zorunda kaldık. İçerisi serin oluyor. Yolcular da memnunö dedi.

Kayseri'de hava sıcaklıkları 40 derecelere kadar ulaştı. Sıcaklıkların artmasıyla şehir içi ulaşımda kullanılan klimasız otobüslerde yolculuk yapan vatandaşlar, zor anlar yaşıyor. Yolcuların şikayetleri üzerine özel halk otobüsü şoförü Murat Akan, aracına tavan kliması taktırdı. Yolcuların, araç içinde serin bir yolculuk yaptığını belirten Akan, "2 yıldır özel halk otobüsü kullanıyorum. Milletimize hizmet etmekten gurur duyuyorum. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu işi severek yapıyoruz. Kayseri'nin iklimleri gerçekten değişti. Sıcaklar 40 dereceye kadar yükseldi. Biz de vatandaşımıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımız için aracımıza klima taktırdık. Aracın içi serin olduğu için vatandaşlar da memnun. Millet bize teşekkür ediyorö ifadelerini kullandı.

'İÇERİSİ SERİN OLUYOR'

Klimadan sonra vatandaşların yolculuktan memnun olduğunu aktaran Akan, "Klimadan önce vatandaşlarımızla çok sıkıntı yaşıyorduk. Çok şikayet oluyordu. Toplu taşıma aracı ve çok yoğun olduğu için tartışmalar çıkıyordu. 'Klimaları açın' diye bağırıp çağırıyorlardı. Bu bizim için kalp kırıcı oluyordu. Biz de tepkiyi çok fazla gördüğümüz için taktırmak zorunda kaldık. Bu konudan biz de rahatsız oluyorduk. Havalar gerçekten çok sıcak olduğu ve vatandaşlara da yardımcı olmak için kendimiz taktırdık. Kapıyı açmak yasak. İçerisi serin oluyor. Yolcular da memnun. Vatandaşımız için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yolculardan teşekkürler geliyor. Bu bir toplu taşıma aracı. Özellikle gençlerin konuşmalarına dikkat etmesini istiyorum. Toplu taşıma araçlarında sevgi ve saygı olursa daha güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

'RAHATÇA SEYAHAT EDEBİLİYORUZ'

Özel halk otobüsündeki yolculardan Yusuf Alkan ise, "Kayseri'de hava sıcaklıkları 35-40 dereceyi buldu. Bu nedenle sağ olsun şoförümüz araca klima taktırmış. Bu otobüste rahatça seyahat edebiliyoruz. Kayseri halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederizö dedi.

Eşiyle birlikte yolculuk yapan Mevlüde Yerlitaş da, "Sık sık otobüslere biniyoruz. Klima olursa daha güzel olur. Memnunuz, Allah razı olsun. Tüm şoförlerden bekliyoruz. Havalar çok sıcak. Klima olursa daha iyi olurö ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,