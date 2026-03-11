Kayseri'de otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Kayseri'de otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı

11.03.2026 08:57
Melikgazi'de kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 38 GN 898 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kayseri'de otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı
