Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 38 GN 898 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
