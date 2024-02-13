Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kayseri\'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, H.D. yönetimindeki bir otomobil ile E.Ş. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan H.D. ve F.D. ile diğer sürücü E.Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

13.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:53
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

H.D. yönetimindeki 38 HT 173 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bulvarı'nda E.Ş idaresindeki 06 BLE 927 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan H.D. ve F.D ile diğer sürücü E.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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