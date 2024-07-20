Kayseri'de otomobil şarampole devrildi, anne ve oğlu hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.T.Ö'nün kullandığı 38 UV 736 plakalı otomobil, Yuları Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi T.Ö. ve oğlu E.Ö. (15) ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.Ö. ile oğlu E.Ö. kurtarılamadı.