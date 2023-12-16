Kayseri\'de tüfekten çıkan saçma, bir kız çocuğunun başını sıyırdı

Kayseri'de, otomobildekilerin tüfekle ateş açması sonucu saçmaların biri 13 yaşındaki A.T. isimli kız çocuğu nun başını sıyırdı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Uzay Caddesindeki müstakil evin önünde meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu öğrenilen otomobilden, tüfekle ateş açıldı.

Bu sırada saçmalardan biri, evin önünde bulunan A.T. isimli kız çocuğunun başını sıyırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.