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Kayseri'de Otomobilin Yedek Lastiğinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobilin Yedek Lastiğinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de yapılan bir operasyonda, otomobilin yedek lastiği içerisinde 1 kilo 530 gram uyuşturucu bulundu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri\'de Otomobilin Yedek Lastiğinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
28.12.2023 - 11:59,
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Kayseri'de, otomobilin yedek lastiğinde 1 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, yedek lastik içerisine 6 parça halinde gizlenmiş 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki M.T. ve A.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Otomobilin Yedek Lastiğinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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