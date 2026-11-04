Kayseri\'de pancar yüklü tırın dorsesi devrildi

Kayseri'de pancar yüklü tırın dorsesi devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde pancar yüklü tırın dorsesi devrildi.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde pancar yüklü tırın dorsesi devrildi.
Nail S'nin kullandığı 38 NA 690 plakalı tırın dorsesi, Kayseri-Özvatan kara yolunun Şehit Öğretmen Ayhan Yıldırım Millet Bahçesi yakınında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken dorsedeki pancarlar yola saçıldı.
Ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda ekipler dorsenin kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?