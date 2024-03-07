Kayseri'de parkta pompalı tüfekle öldürülen genç için 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de parkta pompalı tüfekle öldürülen genç için 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri\'de parkta pompalı tüfekle öldürülen genç için 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

07.03.2024 14:59
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Melikgazi ilçesindeki bir parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güvenlik, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de parkta pompalı tüfekle öldürülen genç için 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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