Kayseri'de Peyzaj ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesince peyzaj ve altyapı çalışmaları kapsamında yürütülen toprak alanlarda kuru peyzaj dolgu, tesviye, dikim, ekim ve sulama sistemleri çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, şehri daha estetik bir görünüme kavuşturmak için peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından 15 Temmuz Bulvarı Hacılar Kavşağı ve Altınoluk Kavşağı yolundaki 4 bin metrekarelik iki büyük kavşakta, bitkisel uygulama ve kuru peyzaj uygulaması yapılıyor.

Bu yıl, kuru peyzaj için 250 bin kilogram beyaz taş, 60 bin kilogram siyah taş, 15 bin metre çim ayırıcı tül ve 250 bin kilogram ponza malzemeleri kullanıldı.