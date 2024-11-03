Kayseri'de Polisi Şok Uygulama: 9 Şüpheli Yakalandı

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Kayseri'de polisin düzenlediği şok uygulamada aranan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

35 ekip ve 70 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 235 araç ve 6 bin 316 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 1 hacizli otomobille bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.