Kayseri\'de Sağanak: Araçlar Mahsur Kaldı

Kayseri'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kentte sağanak nedeniyle cadde, sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, bazı kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının olduğu bölgelerdeki tahliye işlemlerini sürdürüyor.

Ekipler, su birikintilerinin tahliyesinin ardından mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkaracak.