Kayseri'de Yol Çalışması Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Yol Çalışması Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nda asfalt yenileme ve altyapı çalışması yapacak. Çalışmalar nedeniyle 11 Eylül'den itibaren Kartal Kavşağı yönünden Organize Sanayi'ye gidiş trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer bulvarlar üzerinden sağlanacak.

11.09.2024 15:46
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme ve altyapı çalışması yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yol çalışmaları kapsamında, araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nın Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasındaki kesiminde asfalt yenileme ve altyapı çalışmaları yapacak. Kartal Kavşağı istikametinden gelip, Organize Sanayi istikametine gidiş yönü 11 Eylül gününden itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu yöndeki ulaşım Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı üzerinden sağlanacaktır."

Kaynak: AA

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