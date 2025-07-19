Kayseri'de Şehitler Anıtı Açıldı

Kayseri Üniversitesi, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile hayırsever işbirliğiyle tüm şehit ve gazilerin adına yaptırılan "Şehitler Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

Üniversitenin bahçesinde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini söyledi.

Toplantıyı organize eden ve emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, "Bu ülkede bu duruma kolay gelmedik. Çok şehitler ve canlar verdik. Herkes şimdi kolay sanıyor ama kolay gelmedik. Bu konuda canlarını veren 253 şehidimiz var. Birisi de benim korumam ve şoförüm Hasan Gülhan." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de Turgut Aslan'ı 15 Temmuz'da dik duruşuyla, korkusuzluğuyla, imanıyla tanıdıklarını ve 15 Temmuz olmadan önce mücadeleye ilk başlayanlardan biri olduğunu ifade etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise hür ve bağımsız Türkiye'nin şehit ve gazilerin sayesinde ayakta durduğunu belirtti.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs de 15 Temmuz hain darbe girişiminde hem babasının hem de eşinin şehit olduğunu söyledi.

İki kız kardeşinin de o gece gazi olduğunu anımsatan Gürs, "O gece herkes cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü, dinimizin devamı, milletimizin refahı için vatan, millet ve bayrak diyerek hainler karşısına canlarını hiçe sayarak çıktılar. " ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Aslan ve Gürs'e plaket takdim edildi, kurdele kesilerek "Şehitler Anıtı"nın açılışı yapıldı.