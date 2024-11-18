Kayseri'de şehitler için fidan dikildi - Son Dakika
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Kayseri'de şehitler için fidan dikildi

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerin anısına fidan dikildi.

18.11.2024 17:47
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Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerin anısına fidan dikildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Talas İlçe Teşkilatı tarafından "Geleceğe Milli Miras" temasıyla Ali Dağı'nda düzenlenen etkinliğe, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, parti yönetimi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, yalnızca fidan dikmediklerini, geleceğe kök salarak, birlik ve beraberliklerini güçlendirdiklerini belirtti.

Yeşil bir Türkiye için adım attıklarını vurgulayan Saraç, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerler ile Türk milletine önemli hizmetlerde bulunan Alparslan Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli adına fidan dikti.???????

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Etkinlik, Politika, kayseri, Güncel, Çevre, Terör, Son Dakika

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