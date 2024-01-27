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Kayseri'de Sehpa Tahtalarının Arasında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Sehpa Tahtalarının Arasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de yapılan operasyonda, sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri\'de Sehpa Tahtalarının Arasında Uyuşturucu Ele Geçirildi
27.01.2024 - 11:49,
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Kayseri'de sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Sehpa Tahtalarının Arasında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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