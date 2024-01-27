Kayseri\'de Serebral Palsi Hastası Genç, Kocasinan Belediyesi Tarafından Akülü Araçla Mutlu Edildi

Kayseri'de 19 yaşındaki serebral palsi hastası Emre Kiper'in akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde oturan Kiper ve ailesine ziyarette bulundu.

Genç ve ailesiyle bir süre sohbet eden Çolakbayrakdar, yakından ilgilendiği Kiper'e akülü aracını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını kuvvetlendirdiklerini belirtti.

Emre'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi devam ettireceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer." ifadelerini kullandı.