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Kayseri'de Serebral Palsi Hastası Genç, Kocasinan Belediyesi Tarafından Akülü Araçla Mutlu Edildi - Son Dakika
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Kayseri'de Serebral Palsi Hastası Genç, Kocasinan Belediyesi Tarafından Akülü Araçla Mutlu Edildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, serebral palsi hastası olan 19 yaşındaki Emre Kiper'in akülü araç talebini yerine getirdi. Çolakbayrakdar, Kiper ve ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve ardından genç hastaya akülü aracını hediye etti. Çolakbayrakdar, engelli vatandaşlarla gönül bağını güçlendirdiklerini ve onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Kayseri\'de Serebral Palsi Hastası Genç, Kocasinan Belediyesi Tarafından Akülü Araçla Mutlu Edildi
27.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:38
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Kayseri'de 19 yaşındaki serebral palsi hastası Emre Kiper'in akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde oturan Kiper ve ailesine ziyarette bulundu.

Genç ve ailesiyle bir süre sohbet eden Çolakbayrakdar, yakından ilgilendiği Kiper'e akülü aracını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını kuvvetlendirdiklerini belirtti.

Emre'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi devam ettireceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kayseri'de Serebral Palsi Hastası Genç, Kocasinan Belediyesi Tarafından Akülü Araçla Mutlu Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Serebral Palsi Hastası Genç, Kocasinan Belediyesi Tarafından Akülü Araçla Mutlu Edildi - Son Dakika
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