KAYSERİ'de Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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KAYSERİ'de Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

KAYSERİ'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, evlerin çatılarının uçmasına, araçların su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu. Dolu yağışı ise evler ve ekili arazilere zarar verdi. Yetkililer, zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

08.06.2024 19:48
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KAYSERİ'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı evlerin çatıları uçtu, araçlar yollarda biriken suda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Şiddetli sağanak ile yollarda su birikintileri meydana geldi. Bazı bölgelerde ise etkili olan dolu nedeniyle evler ve ekili araziler zarar gördü. Araçlar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar arızalandı. Yetkililer, kent genelinde sağanak ve rüzgar nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAYSERİ'de Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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