Kayseri'de Sıkışan Serçe İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de bir parktaki kameriye direğinin içine sıkışan serçe itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'ndeki parkta kameriyenin direğine kuş sıkıştığı ihbarı aldı.
Ekipler, direğin içinde mahsur kalan serçeyi kurtarmak için spiral makinesi ile direğin tabandaki kısmını kesti.
Serça, direğin içinden çıkarılarak doğal ortamına salındı.
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