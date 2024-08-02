Kayseri\'de silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 15 zanlıdan 5\'i tutuklandı

Güncel

Kayseri'de silahla kasten yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 31 Temmuz'da iki grup arasında meydana gelen silahla kasten yaralama, iş yeri kurşunlaması ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi suçlara karışan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.