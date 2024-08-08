Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor

Kayseri'de bir okulda görevli öğretmeni silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık, savunmasında müştekinin tavırlarının değiştiğini ve kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

08.08.2024 15:03
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Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık 4 çocuk annesi Ş.A. (31) kucağında bebeği ile katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki K.Ç.K. (43) katılmadı.

Mahkeme başkanı, mağdur K.Ç.K'ye ait sağlık raporunun henüz gelmediğini belirtti.

Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, savunmasında, müştekinin, kızının öğretmeni olduğunu ve 2,5 yıldır birlikte olduklarını anlattı.

Sanık Ş.A, müştekinin önceleri, "Eşini boşa, evlenelim." dediğini, hamile olduğunu öğrenince bebeği aldırmasını istemediğini ancak şu anda 1,5 yaşında olan bebeğinin doğumunun ardından tavırlarının değiştiğini öne sürdü.

Müştekinin bebeği kabul etmemeye başladığını iddia eden sanık, şunları kaydetti:

"Eşine söylerim' diye beni tehdit etmeye başladı. Ben de eşim öğrenir, beni öldürür diye korkuyordum. Bu süreçte psikolojim bozuldu. Olay günü, müştekinin görev yaptığı okula gittim. Müdür yardımcısının odasında, çocuğun kendisinden olmadığını söyleyerek, beni darbetmeye kalkınca kendimi kaybettim. Silahı kendime doğru çevirmek isterken aniden ateş aldı. Korktum. Silahı karnıma götürerek kendimi de öldürmek istedim. Müdür yardımcısı engel olmak isterken şarjör yere düştü, ben de silahı bıraktım. Müştekiye zarar verme niyetim yoktu. Olay kazara oldu. Eşim, bu süreçte boşanma davası açtı. Çocuklarımı göremiyorum. Her şeyimi kaybettim. O benim kızımın öğretmeni olmasa hiçbir münasebetim olmazdı. Kadın olduğumu için suçlu ben oldum. Olay nedeniyle pişmanım. Bebeğimin böbreğinde büyüme var, ameliyat olması gerekiyor. Bebeğimle bir yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir okulda görevli öğretmen K.Ç.K, 5 Şubat'ta, kendisiyle konuşmak için okula gelen Ş.A. tarafından tabancayla vurulmuştu.

Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan kadın ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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