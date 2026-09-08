Kayseri'de 'Şirinler' suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de 'Şirinler' adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 16'sı mahkemece tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16 TUTUKLAMA
Kayseri'de 'Şirinler' olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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