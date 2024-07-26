Kayseri'de Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, merkezdeki inşa çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talas'a yakın zamanda bir sosyal tesis kazandıracaklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yüklenicimizin ifadesine göre maksimum iki ay içerisinde inşallah tamamı bitecek ve Talaslı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Burada 2'si kadınlar için 3 yüzme havuzu, fitness merkezi, Talas'ımızın eğitim merkezi ve üniversiteler bölgesi olmasından kaynaklı kütüphanemiz ve ayrıca bu bölge insanlarına hitap edecek ticari alanlarıyla adeta her amacı karşılayacak önemli bir tesisimizi hayata geçirmiş oluyoruz. 3 bin 200 metrekarelik bir inşaat alanını içeriyor."