Kayseri'de Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Merkezdeki inşa çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükkılıç, yakın zamanda tamamlanacak olan merkezin 2 yüzme havuzu, fitness merkezi, kütüphane ve ticari alanlarıyla Talaslılara hizmet vereceğini belirtti.

26.07.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, merkezdeki inşa çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talas'a yakın zamanda bir sosyal tesis kazandıracaklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yüklenicimizin ifadesine göre maksimum iki ay içerisinde inşallah tamamı bitecek ve Talaslı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Burada 2'si kadınlar için 3 yüzme havuzu, fitness merkezi, Talas'ımızın eğitim merkezi ve üniversiteler bölgesi olmasından kaynaklı kütüphanemiz ve ayrıca bu bölge insanlarına hitap edecek ticari alanlarıyla adeta her amacı karşılayacak önemli bir tesisimizi hayata geçirmiş oluyoruz. 3 bin 200 metrekarelik bir inşaat alanını içeriyor."

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Mevlana, Kayseri, Talas, Yerel Haberler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:25:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nin İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement