Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik yürüttüğü çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.A. (42), R.D. (69) ile M.Ö. (59) gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 303 sikke, bir kılıç, bir vazo ve 2 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.