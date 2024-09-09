Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Kayseri'de yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

09.09.2024 19:47
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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik yürüttüğü çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.A. (42), R.D. (69) ile M.Ö. (59) gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 303 sikke, bir kılıç, bir vazo ve 2 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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